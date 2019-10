PSG : Zéro suspense, il enterre déjà l’OM contre Paris

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain.

Assurément, la tâche sera délicate pour les Phocéens face à une équipe de Paris très performante face aux gros cette saison (Lyon, Real Madrid, Galatasaray). André Villas-Boas ne se fait d’ailleurs pas beaucoup d’illusions puisque dès la fin du match remporté par l’OM face à Strasbourg, le Portugais déclarait que Paris était une équipe « d’une autre ligue », impossible à concurrencer en raison des investissements effectués ces dernières années. Un bilan partagé par Florent Gautreau, lequel a indiqué sur RMC que Paris avait toutes les cartes en main pour plier rapidement le classique et tuer le suspense.

« Le problème pour l’OM c’est que si le PSG joue à fond et est à bloc comme on l’a vu cette saison, normalement OM fort ou pas, ‘Clasico’ ou pas, ça ne passera pas ! Surtout que le match est au Parc ! Je regarde le milieu de terrain du PSG avec gourmandise. Au PSG on a beaucoup parlé du 6 qui manquait depuis de nombreuses saisons avec l’absence de Thiago Motta. Non seulement il y a eu le replacement de Marquinhos qui n’était pas évident pour tout le monde, un Verratti différend et pas blessé qui est mieux physiquement, et puis Herrera. On s’étonnait au début mais on voit toutes ses qualités. Là tu sembles avoir résolu ton problème » a livré le consultant de l’After, pour qui l’OM n’a globalement aucune chance face au PSG. A condition bien-sûr que Paris mette une intensité similaire à ce que l’on voit en Ligue des Champions…