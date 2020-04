PSG : Zéro quarantaine pour Neymar à son retour en France !

Dans : PSG.

Neymar peut rentrer quand il le souhaite en France, comme les autres joueurs partis à l'étranger, il n'y aura pas de quarantaine.

Neymar n’est pas le seul footballeur à avoir choisi de passer son confinement loin de la France, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ayant mis le cap vers son pays avant que le Président de la République ne décide de cette mesure radicale face à l’épidémie de coronavirus. Mais le cas de l’attaquant de la Seleçao et du PSG est évidemment celui qui suscite le plus d’attention, la fermeture des frontières européennes ayant d’abord fait craindre à un retour impossible des joueurs partis en Amérique du Sud. Et ils sont nombreux au sein de l’effectif parisien, puisque Neymar et Thiago Silva sont repartis au Brésil, Edinson Cavani a lui mis le cap sur l’Uruguay, tandis Keylor Navas a affrété un vol privé pour rentrer au Costa Rica. Mais on a vite appris que la situation administrative de l’ensemble des joueurs permettait un retour en France sans avoir à attendre la réouverture des frontières.

Un sacré soulagement même si une autre incertitude planait, à savoir la possible mise en quarantaine de Neymar et de ses coéquipiers dès qu’ils poseraient les pieds en France, histoire de ne pas revenir avec le coronavirus. Mais ce lundi, l’Agence France Presse a obtenu réponse claire et nette de la part du Ministère de l’Intérieur. « Il n'y a aucun problème pour revenir sur le territoire, quelle que soit la nationalité et la provenance et il n'y a pas de quarantaine obligatoire à ce stade », ont précisé les autorités. Autrement dit, sur le plan pratique, Neymar peut partir ce lundi du Brésil et retrouver le Camp des Loges le lendemain, une fois qu’il aura passé un test, comme la totalité des joueurs et du staff du Paris Saint-Germain. Un autre souci de moins, même si il faudra encore patienter avant de revoir Thomas Tuchel et ses joueurs à l'entraînement.