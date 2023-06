PSG ‍: Zéro discussions en cours, Galtier se donne une semaine

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion du dernier match du PSG cette saison en Ligue 1, contre Clermont, Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse face aux journalistes. L'entraîneur parisien a évoqué son avenir et le contexte particulier pour fêter le titre de champion de France.

Si le PSG a remporté un onzième titre de champion de France, un record dans l'hexagone, il n'y aura pas de fête. Pas seulement car la saison de Paris n'est pas aboutie dans sa globalité, mais surtout car le club de la capitale est très préoccupé par l'état de santé de Sergio Rico. Le portier espagnol a été victime d'une grave chute à cheval et se retrouve à l'hôpital dans un état grave. Le PSG et Christophe Galtier restent attentifs à la situation et à la santé du joueur et ne pensent pas à fêter ce titre. Le technicien français a évoqué la situation de l'Espagnol avec beaucoup de pudeur et préfère attendre avant de se prononcer sur son avenir.

Galtier attend une semaine avant d'évoquer son avenir au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Cette semaine, il n'y a pas eu de discussions sur la saison prochaine. Vous comprenez très bien que par rapport à Sergio, tous les esprits sont tournés vers la situation et l'état de santé de Sergio. Il n'y a pas eu de discussions. Il y a un temps pour tout. Finir le championnat, à domicile, j'espère que ça sera d'une belle manière. Quand il sera question de la saison prochaine, il y aura évidemment des questions concernant mon avenir. Il sera temps, la semaine prochaine d’échanger avec ma direction sur la prochaine saison » a déclaré l'entraîneur du PSG en conférence de presse qui garde une pensée toute particulière pour Sergio Rico et qui ne veut pas évoquer son avenir pour le moment. L'ancien coach de l'ASSE est néanmoins conscient que lorsque la Ligue 1 sera officiellement terminée, son avenir sera discuté avec sa direction. Paris recherche toujours un entraîneur mais rien n'est fixé concernant la suite de l'aventure de Galtier au PSG.