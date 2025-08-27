PSG ‍: Zaïre-Emery est un cador, Paris a eu raison

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Malgré un exercice 2024/2025 en dessous des attentes, Warren Zaïre-Emery garde la confiance de Luis Enrique. L’international français est par ailleurs le troisième joueur de moins de 20 ans le plus performant en 2025 selon le CIES.

Warren Zaïre-Emery doit retrouver de la confiance cette saison. En premier lieu, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain veut retrouver une place dans le onze de Luis Enrique. Mais dans un second temps, l’international français veut retrouver du temps de jeu pour disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec les Bleus. Dans cette optique, le joueur s’est exprimé à l’issue de la victoire contre Angers sur les objectifs de sa saison. « L’objectif, c’est de me remettre en confiance, de prendre du plaisir et d’aller chercher ma place, là où j’étais il y a deux ans, l’année dernière encore, c’est l’objectif. Je vais donner le meilleur de moi-même et reprendre confiance en moi, c’est ce que j’ai à faire, » explique-t-il. Mais ce mercredi, le CIES Centre international d'études du sport) a publié un rapport sur les meilleurs joueurs de moins de 20 ans en 2025 et Warren Zaïre-Emery se classe sur le podium.

Seul Yamal et Cubarsi devant lui

🔴🔵⭐️ Warren Zaïre-Emery sur le podium des jeunes joueurs les plus performants en 2025, selon le CIES pic.twitter.com/PIBvRh3oMI — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 27, 2025

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain se classe à la troisième position de ce classement. Seuls Lamine Yamal et Pau Cubarsi le devancent. Les deux joueurs du FC Barcelone ont également bénéficié de beaucoup de temps de jeu la saison passée. De son côté, le Français est devant le nouveau joueur de Chelsea Estevao et le néo madrilène Franco Mastantuono. Côté club français, Mamadou Sarr (Strasbourg) se classe à la 13e position et Senny Mayulu (PSG) est quant à lui 26e. Un classement qui redonnera de la confiance à Warren Zaïre-Emery pour tenter de retrouver son plein potentiel cette saison. Le joueur a de grandes chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour les rencontres de ce mois de septembre avec les Bleus selon RMC.