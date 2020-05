PSG : Zahavi débarque, ça sent le gros transfert

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG a exploré la piste menant à Miralem Pjanic. Mais visiblement, le Bosnien de la Juventus ne sera pas l’heureux élu.

En effet, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais semble plus proche du FC Barcelone, avec qui la Juventus Turin négocie un deal d’envergure comprenant notamment Arthur. Face à la complexité de ce dossier, le PSG a passé son tour et désormais, c’est à Sergej Milinkovic-Savic que Leonardo semble s’attaquer. Selon les informations obtenues par Foot Mercato, le directeur sportif brésilien du Paris SG fait clairement de l’international serbe sa priorité absolue pour renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Et le dirigeant parisien peut compter sur l’aide de plusieurs agents influents du football mondial pour boucler ce deal…

Le média indique en effet que Vadim Vasyliev et Pini Zahavi, deux hommes que l’on ne présente plus, sont impliqués pour permettre à ce deal d’aboutir et à Sergej Milinkovic-Savic de rejoindre le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, le champion de France en titre souhaite enrôler un second joueur de la Lazio Rome dans l’opération, à savoir Adam Marusic. Le latéral droit, estimé à 20 ME par sa direction, pourrait être le successeur tant recherché de Thomas Meunier au PSG. Bien évidemment, aucun accord n’est pour l’instant trouvé mais les négociations semblent s’intensifier. Deux pistes très sexy pour le Paris Saint-Germain, bien décidé à boucler le plus rapidement possible le dossier du latéral droit et celui du milieu défensif, alors que d’autres feuilletons, comme par exemple celui au sujet de l’avenir de Mauro Icardi, risquent de traîner en longueur. Cela prouve en tout cas que malgré la crise sanitaire et financière, le Paris SG reste très puissant sur le marché des transferts.