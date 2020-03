PSG : Paris flashe sur ce défenseur de la Lazio Rome

Dans : PSG.

Meunier, Dagba, Kehrer, le PSG n’est pas satisfait sur la droite de sa défense, et cherche la perle rare. Un joueur de la Lazio Rome est surveillé.

Le Paris Saint-Germain a vu défiler les joueurs au poste d’arrière droit, mais pour le moment, personne n’arrive vraiment à faire l’unanimité à ce niveau. Si Juan Bernat est seul au monde à gauche et croque la concurrence, Thomas Meunier a surtout profité des blessures de Thilo Kehrer et Colin Dagba pour s’imposer. Le Belge va toutefois prendre la poudre d’escampette en fin de saison pour s’engager au Borussia Dortmund très probablement. Et le PSG ne semble pas vraiment chaud pour laisser l’Allemand et le Français se battre pour la place restante.

C’est pourquoi la cellule de recrutement travaille pour faire venir un joueur dans ce secteur de jeu. Le nom d’Adam Marusic a ainsi été dévoilé dans le Corriere dello Sport. L’international serbe de 28 ans réalise une saison pleine avec la Lazio, où il peut évoluer au poste de milieu défensif comme d’arrière droit. Une trouvaille qui plait en interne au PSG, et pourrait aussi faire rêver le joueur passé par la Belgique avant d’exploser en Serie A. Il avait été recruté pour 7 ME par la Lazio en provenance de d’Ostende, en juin 2016. International monténégrin malgré sa naissance à Belgrade, Marusic serait disponible pour moins de 10 ME, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club romain.