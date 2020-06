PSG : Zaha à Paris, l'agent du siècle entre dans la danse

Dans : PSG.

Impliqué dans le transfert de Neymar en 2017, l’agent Pini Zahavi serait de nouveau en contact avec le Paris Saint-Germain pour la signature d’un attaquant.

Après l’officialisation du transfert de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de recruter un nouvel attaquant. Car derrière l’Argentin, les solutions ne sont pas si nombreuses pour Thomas Tuchel. L’entraîneur parisien peut évidemment compter sur Kylian Mbappé au poste d’avant-centre. Mais à partir de la saison prochaine, Edinson Cavani et le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting, en fin de contrat, ne feront plus partie de son effectif. Sans doute la raison pour laquelle le club francilien s’intéresserait à Wilfried Zaha (27 ans). Selon les informations du site 90min.com, le champion de France serait en contact avec le célèbre agent Pini Zahavi, l’homme qui avait contribué à l’arrivée de Neymar dans la capitale en 2017.

A noter que l’international ivoirien a récemment sollicité l’intermédiaire israélien pour faciliter son départ de Crystal Palace. Depuis l’été dernier, l’ancien joueur de Manchester United ne cache pas sa volonté de partir et de franchir un cap. On l’avait annoncé tout proche d’Arsenal, l’ex-manager Unai Emery ayant réclamé sa venue plutôt que celle de Nicolas Pépé, mais son prix avait refroidi les Gunners. Tout comme Chelsea et Everton qui ne reviendront pas à la charge avec la crise actuelle. A croire que le Paris Saint-Germain représente l’une des rares possibilités pour Zaha, également annoncé dans le viseur du Borussia Dortmund en cas de départ de Jadon Sancho.