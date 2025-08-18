PSG ‍: Zabarnyi et la Russie, la censure frappe

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur de ses grands débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain face à Nantes dimanche, Illia Zabarnyi se retrouve au centre d’une nouvelle polémique entre Ukrainiens et Russes…

Illia Zabarnyi connaît un début d’aventure compliqué au sein du club de la capitale française. Recruté contre un énorme chèque de 63 millions d’euros en provenance de Bournemouth, le joueur de 22 ans a vite été intégré dans l’effectif de Luis Enrique. Vu que quelques jours seulement après son arrivée, il a été aligné dans le onze de départ du PSG lors de la première journée de championnat contre Nantes dimanche soir. Une belle preuve de confiance de la part de son nouveau club, qui voulait aussi laisser Marquinhos et Pacho au repos après la victoire en Supercoupe d’Europe en milieu de semaine dernière. Mais si d’un point de vue sportif, tout se passe bien pour Zabarnyi, en coulisses, les choses sont bien différentes… Il faut dire que depuis son arrivée à Paris, l’Ukrainien subit des critiques pour se montrer tous les jours aux côtés du Russe Matvey Safonov. Et ce n’est pas les derniers événements autour de l’épouse de Zabarnyi qui vont calmer les tensions… En effet, Angelina Zabarnaya a été dans l’obligation de supprimer des publications dans lesquelles elle critiquait ouvertement les Russes.

La femme de Zabarnyi se met les Russes à dos

👀 | Angelina Zabarna 🇺🇦 sur IG :



« C’est mon mari 🥹❤️‍🔥 »



Elle est visiblement très, très fière de l’arrivée d’Illia à Paris ! ❤️💙 https://t.co/jvezjnzh12 pic.twitter.com/o8I3L39jeO — Relais Parisien (@RelaisParisien) August 12, 2025

Sur sa chaîne Telegram, elle avait d’abord déclaré : « C'est dommage qu'ils ne puissent pas être effacés de la surface de la planète à jamais ». Un message qui a vite fait réagir et que la femme du nouveau défenseur central du PSG a fini par supprimer pour éviter le pire… Critiquée par les Russes, elle a quand même réagi : « Oh mon Dieu, comme ces ordures sont offensées ! Il n'y a qu'une seule vérité : le monde entier déteste ! Peu importe à quel point ils essaient de l'ignorer. Les terroristes n'ont pas le droit d'exister ni d'être bien traités ». Un message aussi supprimé.

À la demande de son mari ? C’est possible, sachant que Zabarnyi ne veut pas s’embrouiller avec son coéquipier Safonov. Et histoire que la polémique entre Russes et Ukrainiens ne grandisse trop autour du PSG, la direction parisienne pourrait prendre la décision de vendre le portier russe. Même si ce dernier n’a pas envie de quitter la France, il pourrait être poussé vers la sortie alors que Lucas Chevalier a récemment été recruté pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma.