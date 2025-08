PSG ‍: Zabarnyi arrive, le coup de sang de Marquinhos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le recrutement d'Illya Zabarnyi va redistribuer les cartes en défense au PSG. Marquinhos ne sera pas retenu, mais le capitaine n'entend pas bouger de Paris cet été.

Capitaine et taulier du PSG, Marquinhos a réalisé son rêve dans le monde du football de club en remportant la Ligue des Champions avec le club parisien, après plus d’une décennie d’attente. Comblé, le Brésilien a failli faire le doublé avec la Coupe du monde des clubs, mais Paris a pris l’eau en finale contre Chelsea. Une petite déception que le capitaine francilien a surmonté en promettant d’être encore plus fort pour aller chercher des trophées la saison prochaine.

Selon L’Equipe, il savait déjà à ce moment que le Paris SG ne le retiendrait pas et le laisserait même partir en cas d’offre extérieure. Ce fut le cas avec des propositions venues d’Arabie Saoudite, mais le journaliste Sacha Tavolieri confirme les propos du quotidien sportif, et dévoile que Marquinhos a refusé toutes les offres pour rester encore au moins un an avec le PSG. Une message très fort dévoilé dans un timing loin d’être anodin. Puisque dans le même temps, Paris a finalisé l’arrivée d’Illya Zabarnyi, avec un accord enfin trouvé avec Bournemouth pour l’arrivée du défenseur central droitier tant recherché.

Marquinhos poussé dehors, il refuse

🔴🔵 🇧🇷 Malgré l’intérêt de clubs saoudiens, Marquinhos a décidé de rester au Paris Saint-Germain pour une saison supplémentaire. 1st call @lequipe #mercato #PSG pic.twitter.com/ViqJeFco6Q — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 31, 2025

L’Ukrainien aurait donc pu chausser les crampons à Paris avec le chemin dégagé en cas de transfert de Marquinhos, mais ce ne sera pas le cas. Le capitaine du PSG ne laissera pas sa place et jouera sa carte à fond la saison prochaine. Son intention n’est pas de tâter du banc de touche, et de gagner aussi sa place avec la Seleçao en vue de la Coupe du monde 2026. Autant dire que la concurrence fera rage et c’est certainement ce que recherche la direction parisienne pour faire encore mieux que la saison dernière, où les deux centraux étaient titulaires de façon indiscutables dans les grands matchs. En tout cas, contrairement à d’autres joueurs en fin de parcours à Paris, Marquinhos a décidé de ne pas fuir et de ne faire aucun cadeau à son concurrent, y compris avec Zabarnyi qui va arriver avec l’étiquette d’un joueur à 70 ME mais aussi celui qui est là pour déloger Marquinhos à l’avenir.