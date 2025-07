PSG ‍: Zabarnyi appelle Luis Enrique, il arrive

Illya Zabarnyi n'est plus très loin du Paris Saint-Germain, au point même que le défenseur ukrainien a déjà noué des contacts avec l'entraîneur espagnol des champions d'Europe.

Le très long feuilleton Illya Zabarnyi est en passe de se terminer, et plusieurs sources confirment que le joueur de Bournemouth pourrait s'engager la semaine prochaine avec le PSG. Depuis des mois, Luis Campos négocie avec le club anglais, mais ces derniers jours, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a pris le dossier en main afin de finaliser la signature du défenseur international ukrainien pour un montant qui ne sera pas si éloigné que cela des 70 millions d'euros exigés par Bournemouth dès le début des négociations. Tandis que les responsables des deux équipes finalisent l'opération, Illya Zabarnyi a lui pris les devants et s'est entretenu avec Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ayant tout fait pour faire venir celui dont il pense qu'il peut succéder à Marquinhos sur le long terme.

Insider aussi rare que précis, Djamel a confirmé que Luis Enrique et Illya Zabarnyi ont eu l'occasion d'échanger sur l'avenir du joueur ukrainien de 22 ans au PSG. « Le deal Zabarnyi est en très bonne voie. Nasser a échangé directement avec le président de Bournemouth ces derniers jours afin de trouver un accord. Le joueur a déjà discuté avec Lucho, et les échanges ont été très positifs. Le défenseur ukrainien a immédiatement fait savoir au coach qu’il souhaitait évoluer sous ses ordres, peu importe l’intérêt d’autres clubs. Un optimisme grandissant règne au sein de la direction quant à la finalisation de ce dossier », a confié, sur X, Djamel, confirmant ce que d'autres médias annonçaient, à savoir l'imminence du transfert, au moment où certains supporters s'impatientent un peu.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain have new bid ready for Ilya Zabarny as talks are set to accelerate with Bournemouth.



Nasser Al Khelaifi, also involved as PSG want to get their top centre back target. pic.twitter.com/73qm4HUv8r