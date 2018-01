PSG : Yoann Riou ulcéré des soupçons sur Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont furieux des propos tenus par certains des participants aux émission de la chaîne L'Equipe, notamment sur le fait que Neymar serait décidé à pourrir la situation en interne afin de partir au Real Madrid lors du prochain mercato. Et si certains de ses confrères estiment que la star brésilienne du PSG pourrait même ne pas se donner à fond lors de la double confrontation face aux Merengue, Yoann Riou monte dans les tours sur ce sujet.

« Neymar ne peut pas passer à côté de ce Real-PSG. Evidemment qu’il va être à 850.000%, c’est quand même le Real Madrid en face et il était au Barça. Pour moi c’est impossible que Neymar soit déstabilisé même à 1% par ce qu'il se dit, Neymar va être monumental c’est sur et certain ! Paris a vécu un truc qui ne se reproduira jamais avec la remontada, ils ont vécu l’enfer et désormais ils sont immunisés. Je suis très confiant car Paris a trop souffert l’an dernier et s’en souviendra », explique le journaliste, visiblement convaincu que le Paris Saint-Germain et Neymar feront tout pour éliminer le Real Madrid, et ainsi faire taire toutes les polémiques.