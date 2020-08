PSG : Wilfried Zaha dans la liste de Leonardo ?

Dans : PSG.

Wilfried Zaha ayant fait part aux dirigeants de Crystal Palace de son souhait de partir, le nom de l'international ivoirien circule à Monaco, Dortmund, mais surtout au PSG.

Fin juillet, évoquant la situation de Wilfried Zaha, qui a encore trois ans de contrat avec Crystal Palace, Roy Hodgson, manager des Eagles, avait reconnu que le joueur ivoirien avait demandé un bon de sortie, et que le club de Londres ne refusera pas de laisser partir Zaha si l’offre était à la hauteur. « C’est un joueur très précieux et le club se rend compte de sa valeur. Tout dépendra du type d’offres que le club recevra pour lui. Peut-être que nous lui permettrons de partir après avoir rendu de bons services au club pendant plusieurs saisons », avait confié l’expérimenté coach anglais. Et ce lundi, Sky Sports affirme que justement des offres devraient arriver sur le bureau du patron de Crystal Palace concernant Wilfried Zaha.

« Le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund et l’AS Monaco veulent faire signer Wilfried Zaha. Arsenal et Everton avaient essayé l’été dernier, mais les représentants du joueur pensaient alors que le prix demandé par Crystal Palace, à savoir 88ME, était trop élevé. Zaha veut quitter Crystal Palace cette année, et le club est prêt à le laisser partir pour le juste prix », explique le média anglais. On voit cependant mal le PSG, Dortmund ou Monaco mettre une somme colossale dans un joueur dont la valeur est estimée à 44ME, soit la moitié des 88ME réclamés l'an dernier par le club qui s'est classé 14e de la saison de Premier League. A Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de trancher dans ce dossier, sachant quand même que l'agent de Zaha n'est autre que Pini Zahavi. Cela peut aider le Paris Saint-Germain.