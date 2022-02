PSG : Wijnaldum corrige sa grosse erreur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet hiver, les rumeurs se sont multipliées au sujet d’un potentiel départ du PSG pour Georginio Wijnaldum.

Auteur d’une première partie de saison décevante, Georginio Wijnaldum est loin d’afficher au Paris Saint-Germain le niveau qui était le sien à Liverpool. Remplaçant contre le Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions, l’international néerlandais était titulaire quatre jours plus tard sur la pelouse de Nantes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Wijnaldum a encore livré une prestation décevante, ce qui commence logiquement à inquiéter les supporters ainsi que les dirigeants du PSG. Néanmoins, le Néerlandais a bien l’intention de travailler durement pour récupérer sa place et s’imposer comme un joueur clé du Paris SG. Dans une interview accordée au magazine officiel du club, il a par ailleurs confirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire ses valises au mercato d’hiver.

Wijnaldum ne voulait pas partir cet hiver

« En fait quand il y a eu cette interview, j'étais juste un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison sur un plan personnel. Dans cette période, beaucoup pensaient que je n'étais pas heureux au club alors que je l'étais. Simplement, je n'étais pas content du temps de jeu qui était le mien à ce moment-là » a fait savoir Georginio Wijnaldum aux médias officiel du PSG avant de poursuivre. « Je suis arrivé ici en tant que nouveau joueur et je ne suis pas le seul, il y a eu d'autres recrues. Or, cela prend du temps pour former une bonne équipe, il faut apprendre à se connaître. Je peux parler en connaissance de cause parce que j'avais débarqué dans une équipe en train de se construire quand j'avais signé à Liverpool. Tout le monde voudrait que ça aille vite, mais, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça dans ce genre de situation » a expliqué Georginio Wijnaldum, dont l’avenir sera néanmoins débattu l’été prochain s’il ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire dans les mois à venir au PSG.