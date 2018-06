PSG : West Ham prêt à sacrifier une moitié d'équipe pour Pastore

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plus dans les plans du PSG, Javier Pastore doit se trouver une porte de sortie, sous peine de passer une saison sur le banc de touche dans la capitale.

Le milieu de terrain rêve de retrouver la Serie A, mais ses dernières prestations ne font pas réellement fantasmer des clubs qui devront faire de gros efforts pour le faire venir. En Angleterre, l’Argentin plait beaucoup à Manuel Pellegrini, le nouveau coach de West Ham. Le club londonien est déjà d’accord sur le principe avec le PSG pour un transfert à hauteur de 20 ME, mais a toutes les peines du monde à s’aligner sur son salaire. Le joueur et son agent sont pourtant intransigeants : pour rejoindre un club moins huppé que Paris, il faut mettre la main à la poche et s’aligner sur sa fiche de paye du PSG.

Un véritable casse-tête pour les Hammers, qui doivent lui proposer un contrat de 10 ME par an, et ce pendant au moins trois saisons. Pour se permettre cette folie, Pellegrini aurait lui même convaincu sa direction de se séparer ou de tout faire pour laisser partir des joueurs à gros salaires. Ainsi, outre Patrice Evra, James Collins, Joe Hart, Sam Byram, Michael Antonio et Edmilson Fernandes pourraient tous quitter le club, ce qui permettrait au club londonien d’économiser 16 ME en masse salariale, et ainsi avoir de quoi se permettre cette folie qui conviendrait financièrement à Javier Pastore, et rendrait un fier service au PSG au passage.