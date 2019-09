PSG: Wanda Nara garde son micro, Paris ne pourra pas la faire taire

Dans : PSG, Ligue 1.

Débarrassé de l’encombrante Véronique Rabiot, le Paris Saint-Germain n’a pas forcément gagné au change avec Wanda Nara.

Connue pour son franc-parler dans les médias, la femme et agent de Mauro Icardi adore provoquer des polémiques. D’autant que son rôle de consultante à la télévision italienne lui en donne l’opportunité. Et malheureusement pour le club de la capitale, la représentante de l’attaquant argentin ne quittera pas ses fonctions au sein de la chaîne Italia 1. Son départ était bien envisagé compte tenu du conflit entre l’Inter Milan et le clan Icardi.

Une situation ingérable pour la chaîne transalpine, sachant que Wanda Nara n’hésite jamais à défendre son mari, quitte à critiquer le club milanais et ses joueurs. Mais suite au prêt de l’avant-centre, Mediaset, le groupe à la tête d’Italia 1, a décidé de conserver l’agent. Cette dernière sera donc libre de s’exprimer sur la nouvelle situation de son client. Autant dire que la moindre mésaventure d’Icardi au Paris Saint-Germain pourrait rapidement atterrir sur un plateau télé en Italie…