PSG : Wanda emballe un autre homme, Icardi prend une gifle

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mauro Icardi et Wanda Nara font quand même parler d'eux depuis leur départ récent du PSG. Les deux stars, malgré les rumeurs, ne sont plus ensemble.

Mauro Icardi a quitté le PSG l'été dernier pour rejoindre en prêt Galatasaray. Une nouvelle chance pour lui de relancer sa carrière, en chute libre. Parmi les raisons de la baisse de forme de l'ancien joueur de l'Inter, on peut citer sa relation tumultueuse avec Wanda Nara. Sa femme et agente est également une énorme personnalité. Les infidélités présumées du footballeur ont poussé Wanda Nara à s'éloigner, quitte à faire tourner la tête d'un Icardi pas toujours très concentré sur le football. Jusqu'à présent, difficile de savoir où leur relation en était. On prêtait un rapprochement professionnel mais aussi personnel entre Wanda Nara et le chanteur L-Gante. Mais il y a quelques jours, des clichés de Mauro et Wanda ensemble avec leurs enfants avaient refroidi les rumeurs d'une séparation. Pourtant, il ne fait guère de doutes que le couple Icardi a volé en éclats.

Icardi, Wanda passe à autre chose

Wanda Nara y el beso con L-Gante. pic.twitter.com/mT31AhV69g — Marcelo (@MJG280213) October 21, 2022

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, photos à l'appui, Wanda Icardi a récemment embrassé L-Gante publiquement. Cela s'est passé à la sortie d'un restaurant. Le nouveau couple est ensuite parti pour apprécier ensemble la qualification de l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde après son succès 3 à 0 face à la Croatie. Sur ses réseaux sociaux, L-Gante n'a pas manqué de relayer des images de lui avec Wanda Nara, le tout accompagnées d'un emoji coeur. Les choses sont donc claires pour Mauro Icardi, Wanda Nara a tourné la page. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement, l'ancien couple glamour n'est donc plus lié. Peut-être un mal pour un bien du côté de Mauro Icardi, qui réalise une saison honorable sous les couleurs de Galatasaray. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui souhaitera vendre l'attaquant argentin de 29 ans lors du prochain mercato estival.