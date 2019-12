PSG : Vous pouvez zapper Neymar et Mbappé, le meilleur à Paris c'est lui

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, les attaquants du Paris Saint-Germain sont mis en avant, à l’image de Mauro Icardi, Neymar ou encore Kylian Mbappé.

Néanmoins, le meilleur joueur de la première partie de saison à Paris n'est pas un joueur offensif. En effet, l’Observatoire du football CIES a développé un algorithme afin d‘évaluer la performance des footballeurs de Ligue 1 à partir des donnés produites par Opta Pro. Et dans une lettre publiée en ce début de semaine, l’Observatoire dévoile les meilleurs joueurs de chaque équipe, en prenant en compte plusieurs statistiques et plusieurs critères comme la mise en danger de l’adversaire, la distribution du jeu, la récupération du ballon, la rigueur, la finition ou encore la percussion.

Et l’identité du meilleur joueur du Paris Saint-Germain selon toutes ces statistiques risque de surprendre, puisqu’il s’agit de Marco Verratti, pion essentiel du milieu de terrain de Thomas Tuchel depuis le début de la saison. D’autres noms sont moins surprenants comme par exemple le MVP de la première partie de saison de Lille, qui n’est autre que Victor Osimhen. A Lyon, c’est le défenseur Jason Denayer qui a tiré son épingle du jeu malgré les difficultés de l’équipe tandis qu’à Marseille, là aussi il n’y a pas vraiment de surprise avec Dimitri Payet. Quelques grosses anomalies retiendront néanmoins l’attention des plus observateurs. A Monaco par exemple, ce n’est ni Wissam Ben Yedder ni Islam Slimani qui arrive en tête… mais bien Tiémoué Bakayoko. La preuve que les joueurs les plus précieux, du moins au niveau statistique, ne sont pas toujours ceux que l’on pense.