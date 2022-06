PSG : Vitinha va mettre le feu au Parc, le pari est lancé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Alors que le PSG se cherche toujours un nouvel entraîneur, le club de la capitale peut compter sur le travail en interne de Luis Campos. Le Portugais va faire son premier coup de maître avec l'arrivée prochaine de Vitinha (FC Porto).

Au PSG, la révolution promise prend forme peu à peu. Si on ne connait toujours pas officiellement l'identité du prochain coach, qui devrait être Zinedine Zidane ou Christophe Galtier, Luis Campos est lui déjà au travail. Le conseilleur sportif du PSG connait bien les carences de l'effectif des champions de France, surtout au milieu de terrain. Et quoi de mieux pour Campos que de poser sa patte sur le football portugais. Alors que des profils comme Milan Škriniar (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Paul Pogba (ex Manchester United) sont dans les tuyaux, Luis Campos a surpris tout son monde en parvenant à boucler le recrutement de Vitinha en provenance du FC Porto. Selon l'ensemble de la presse mercato, le milieu de terrain international portugais de 22 ans débarquera au PSG pour un montant compris entre 30 et 40 millions d'euros.

Vitinha, un choix parfait pour Walid Acherchour

L'arrivée prochaine de Vitinha au PSG, qui devrait être officialisée ce week-end, plaît beaucoup aux fans et observateurs du club de la capitale. C'est notamment le cas de Walid Acherchour. Sur l'antenne de l'After Foot d'RMC, le consultant n'a pas manqué d'applaudir le choix de Luis Campos. « Je trouve que c'est un très bon choix. J'ai pu le voir avec Porto, notamment en Europa League ou en Ligue des champions. Porto a sorti des joueurs très intéressants. Diaz est parti à Liverpool, Vieira va sûrement aller en Premier League. Vitinha va sûrement suivre au PSG. C'est une belle idée. C'est un joueur très à l'aise avec le ballon. Il a une vraie verticalité en jouant vers l'avant. Il joue sous pression et c'est un régal. Après faudra voir comme ça va s'imbriquer dans le jeu, mais le PSG attire une vraie pépite. Vitinha certainement devenir rapidement l'un des chouchous du Parc des Princes », a notamment précisé Walid Acherchour, impatient de voir les premiers pas de Vitinha avec le PSG. Un PSG qui est encore loin d'en avoir terminé avec son mercato, que ce soit au niveau des arrivées ou des départs. Mais le transfert prochain de Vitinha est un vrai signal envoyé aux supporters du club de la capitale. A Vitinha de maintenant faire le travail pour s'imposer durablement à Paris.