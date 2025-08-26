PSG ‍: Vitinha ne répond pas à cette folle rumeur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Vitinha est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis quelques mois maintenant. Et le milieu de terrain ne manque pas d'équipes intéressées par ses services.

Le Paris Saint-Germain peut jouir de joueurs de grand talent dans son effectif. Vitinha en fait incontestablement partie. Le milieu de terrain portugais a encore franchi un cap depuis l'arrivée de Luis Enrique dans la capitale. L'ancien du FC Porto est d'ailleurs très apprécié par son entraineur, qui ne compte pas s'en séparer de sitôt. Avec Joao Neves et Fabian Ruiz, Vitinha forme un des meilleurs trios du monde. Et ça, le Real Madrid le sait bien. Ce n'est plus un secret en Espagne que la Casa Blanca adorerait recruter Vitinha. Selon Marca, le Portugais aurait même une clause de 90 millions d'euros activable à partir de l'été 2026.

Vitinha au Real Madrid, le PSG ne le permettra pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Ferreira (@vitinha)

Cependant, selon les informations de Ilies Peeters, il n'en est rien. Vitinha n'a aucune clause dans son contrat lui permettant de partir pour un tel montant dans un an puisque cela n'est pas légal en France. De plus, le Paris Saint-Germain n'a absolument pas prévu de se séparer du crack lusitanien, encore sous contrat dans la capitale jusqu'en juin 2029. Qui plus est au Real Madrid, une équipe concurrente et avec laquelle les rapports ne sont pas des meilleurs, surtout depuis l'arrivée récente de Kylian Mbappé en Espagne.

Vitinha est considéré comme l'avenir du PSG. De son côté, le natif de Santo Tirso se sent bien dans la capitale française et ne prévoit pas non plus de partir, que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. Les choses sont claires pour les Espagnols, même si Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ne devrait pas se laisser abattre concernant le Portugais.