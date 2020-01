PSG : Visite médicale OK, Cavani attend le feu vert de Paris !

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, c’est sans Edinson Cavani que le Paris Saint-Germain va affronter Lille en clôture de la 21e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy.

« Edinson Cavani a fait l’entraînement avec nous, il est bien mais la situation entre Edi et un autre club, ce n’est pas clair. Pour cela, il n’est pas disponible pour demain » confiait Thomas Tuchel en conférence de presse samedi à la veille du voyage des Parisiens dans le Nord. Et si pour l’heure, il n’y a pas encore d’accord officiel entre le PSG et l’Atlético de Madrid, principal courtisan d’Edinson Cavani cet hiver, il semblerait que les choses avancent dans le bon sens. La preuve, Foot Mercato indique qu’entre le joueur et les Colchoneros, tout est bouclé.

Preuve que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a choisi l’Atlético de Madrid et que Manchester United ou encore Chelsea n’ont aucune chance dans ce dossier, Edinson Cavani aurait déjà passé sa visite médicale dans les locaux de l’Atlético de Madrid, en prévision de sa signature d’ici la fin du mercato selon le média. De plus, l’international uruguayen s’est déjà entretenu avec son compatriote et défenseur de l’Atlético, José Maria Gimenez. Par ailleurs, Edinson Cavani a également contacté Diego Godin, ancien joueur de l’Atléti dont il pourrait récupérer l’ancien logement dans le capital espagnole. On l’a bien compris, tout est définitivement OK entre Cavani et les Colchoneros. Ne manque plus que l’accord définitif avec le Paris Saint-Germain…