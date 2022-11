PSG : Vinicius objectif n°1 d'Al-Khelaïfi au Mondial !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joueur majeur du Brésil pour cette Coupe du monde au Qatar, Vinicius Junior est dans le viseur d’un certain Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Cela tombe bien, ce dernier est à Doha avec Luis Campos et Christophe Galtier.

Désireux de se renforcer en attaque dans l’optique de la saison prochaine afin de compenser un éventuel départ de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain cherche à frapper fort. Luis Campos est très intéressé par Endrick le jeune crack de 16 ans évoluant à Palmeiras. Mais de son côté, Nasser Al-Khelaïfi aimerait une recrue plus clinquante pour le club de la capitale. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le média espagnol El Nacional, le président du Paris SG a l’intention de profiter de sa présence chez lui au Qatar pour la Coupe du monde 2022 afin de s’entretenir avec l’entourage de plusieurs stars du football mondial. Parmi elles, un certain Vinicius Junior, joueur majeur du Brésil pour ce Mondial et qui intéresse le PSG depuis de longues années.

Nasser Al-Khelaïfi veut Vinicius au PSG

Avant même son explosion au plus haut niveau avec le Real Madrid, Vinicius était déjà sur les radars du Paris Saint-Germain. Maintenant qu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste, l’ailier gauche de la sélection brésilienne et du Real Madrid est l’un des joueurs les plus courtisés de la planète et le PSG aimerait tirer le gros lot en réussissant à attirer un joueur de ce calibre. Le média espagnol croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi aimerait s’entretenir avec Vinicius ainsi qu’avec son entourage durant le Mondial afin de prendre la température quant à un éventuel transfert au Paris Saint-Germain dans un avenir plus ou moins proche. Il faudra néanmoins lutter avec le Real Madrid, son club actuel, dont le président Florentino Pérez a entrepris depuis plusieurs semaines des démarches dans le but de prolonger Vinicius Junior au-delà de son bail actuel qui court jusqu’en juin 2024.

Ancelotti inquiet de l'intérêt du Qatar pour Vinicius

L’objectif pour Nasser Al-Khelaïfi, selon les informations du site El Nacional, est donc de rencontrer Vinicius Junior en personne au Qatar durant la Coupe du monde afin de lui proposer un contrat impossible à refuser avec un salaire record à la clé qui ferait de lui l’un des trois joueurs les mieux payés du PSG avec Kylian Mbappé et Neymar. L’autre objectif de Nasser Al-Khelaïfi serait par conséquent de convaincre Vinicius Junior de ne pas prolonger avec le Real Madrid, bien que Florentino Pérez ait l’intention de faire de l’international brésilien la tête de proue de son nouveau projet et le successeur annoncé de Karim Benzema en tant que leader de l’attaque des Merengue. Le média conclut en dévoilant que Carlo Ancelotti, bien placé pour connaître la puissance de frappe financière du Qatar, est très inquiet devant l’intérêt du PSG et craint de perdre l’un de ses tous meilleurs joueurs.