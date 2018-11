PSG : Neymar joker à 222ME de Paris ?

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Alors que le Paris Saint-Germain est habitué aux mauvaises nouvelles avant d’aborder les sommets de Ligue des Champions, Vincent Guérin a posé la question qui dérange à propos de Neymar.

Ces dernières saisons, le club de la capitale a eu la fâcheuse manie de perdre certains de ses éléments clés avant les très grands matchs de Ligue des Champions. Il y a eu Neymar la saison dernière avant l'élimination contre le Real Madrid, il y a eu Verratti avant le quart contre Man City en 2016, il y a eu Thiago Silva avant le Barça en 2015... Et cette année, il y aura peut-être Neymar et/ou Mbappé avant le choc contre Liverpool en phase de groupes. Cela commence à faire beaucoup pour une formation qui vise la victoire finale en Coupe d'Europe. De quoi étonner Vincent Guérin.

« Dès qu’il y a un match assez important, le PSG se retrouve confronté, très souvent, à des joueurs blessés. Cela a souvent été le cas ces dernières années et cette fois avec la petite blessure de Mbappé, celle de Neymar avant Liverpool. On espère qu’ils pourront jouer, mais pour Tuchel ce n’est pas une composition d’équipe limpide et facile à faire avec ces incertitudes. Neymar en joker ? Après, il faut voir où est-ce qu’il en est. C’est difficile de se positionner, mais quand on a Neymar, c’est pour le faire jouer. S’il est blessé, il peut être un joker potentiel. Ça peut être solution pour Tuchel si son état physique ne permet pas de le faire débuter », a lancé, sur Eurosport, l'ancien joueur parisien, qui pense donc que Neymar peut faire une Messi 2013, quand l'Argentin avait éliminé le PSG d'Ancelotti en offrant un but à Pedro suite à son entrée en jeu post-blessure. Réponse, mercredi prochain au Parc des Princes...