PSG : Vincent Duluc s'incline devant l'extraterrestre Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà auteur de 3 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est reparti sur des bases très élevées après son excellent Mondial avec les Bleus. Et alors que tout le monde lui promettait une « période difficile » après son gros transfert en provenance de Monaco, le natif de Bondy semble au-dessus de tout, tel un extraterrestre. C’est tout du moins le bilan dressé par Vincent Duluc, dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Cela fait un an, depuis son transfert, qu’on lui promet une période difficile. Cela fait un an, en gros, qu’on lui promet de vivre la même jeunesse que les autres, par exemple celle de Thierry Henry après le titre de champion du monde 1998, reparti en Espoirs pendant une parenthèse de 17 mois sans équipe de France, écrit le journaliste dans le journal sportif. Mais Kylian Mbappé semble parti pour échapper à ces pesanteurs terrestres. Il a 19 ans, il est champion du monde, mais il reste au plus près du jeu et de son enthousiasme. Il est l’une des plus belles raisons de penser qu’il n’existe pas de fatalité de l’ombre sur une vie de footballeur doré » a expliqué le journaliste de L’Equipe, sous le charme devant le talent et l’insouciance d’un Kylian Mbappé bien parti pour exploser des records en Ligue 1 cette saison…