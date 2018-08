PSG : Vikash Dhorasoo démolit le mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A désormais un peu moins de quatre jours de la fin du mercato d'été, le Paris Saint-Germain suscite de très nombreuses interrogations, le club de la capitale étant resté plutôt sobre dans ses emplettes par rapport aux saisons précédentes. S'il veut bien trouver des circonstances atténuantes au PSG, Vikash Dhorasoo estime tout de même qu'il y a de quoi se poser des questions sur la manière dont les dirigeants parisiens gèrent ce marché des transferts. Car pour l'ancien joueur du Paris SG, les soucis de l'an passé au sein de l'effectif ne sont toujours pas réglés.

« Je sais que le mercato n’est pas fini, et qu'il y a le fair-play financier, mais il y a deux postes qui depuis un an ne sont pas réglés, c’est l’arrière gauche et la sentinelle. Et malgré que le club soit riche, ce problème n’est pas réglé c’est quand même flippant. Il y a un vrai souci. Lo Celso est mis à la cave, on ne sait pas pourquoi. Evidemment ce n’est pas inquiétant pour le championnat, le PSG va être champion de France, mais c’est inquiétant pour le 8e de finale de la Ligue des champions. C’est là qu’ils seront jugés et pour l’instant avec cette équipe-là, ils ne passeront peut-être pas », prévient Vikash Dhorasoo sur la chaîne L'Equipe.