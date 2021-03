PSG : Verratti, une bonne et une mauvaise nouvelle pour Paris

Dans : PSG.

Revenu blessé d'Italie, Marco Verratti inquiète le Paris Saint-Germain. Cependant les dernières nouvelles en provenance du milieu italien ne sont pas totalement négatives.

Tandis que le Bayern Munich devra digérer l’absence de Robert Lewandowski contre Leipzig, ce week-end, puis lors de la double confrontation face au PSG en Ligue des champions, l’attaquant polonais étant blessé au genou, le champion de France en titre pourrait lui devoir composer avec le forfait de Marco Verratti. C’est également avec sa sélection que le milieu italien s’est blessé, Verratti souffrant lui de la cuisse gauche. De retour à Paris, le joueur transalpin a passé des examens qui ont révélé une contusion assez sérieuse. Selon L’Equipe, il est presque acquis que Marco Verratti ne pourra pas disputer le choc au sommet de la Ligue 1 contre Lille, samedi après-midi au Parc des Princes, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino.

Verratti présent contre le Bayern Munich

Cependant, tout n’est pas sombre concernant le milieu de terrain, puisque le quotidien sportif affirme que la participation de Marco Verratti au quart de finale aller de Ligue des champions semble très probable. Compte tenu de l’importance de Verratti, le Paris Saint-Germain peut se réjouir de le voir être du voyage à l’Allianz Arena dans une semaine jour pour jour. Il y a un PSG avec et un PSG sans l’international italien, ce sera donc avec Verratti face au Bayern Munich. Tout cela reste évidemment à confirmer, le staff médical du Paris SG faisant son maximum pour remettre Marco Verratti sur pied le plus rapidement possible/