PSG : Verratti se moque du monde, la tension monte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a glané un succès très important contre Lille en Ligue 1 ce dimanche. Mais la prestation de certains joueurs cadres parisiens pose question.

Ce mois de février est celui de tous les dangers pour le PSG. Contre Lille ce dimanche au Parc des Princes, les champions de France ont échappé de très peu à une nouvelle défaite. Longtemps, les Franciliens ont été menés mais auront su renverser la vapeur dans les dernières secondes de la rencontre. Mais cette victoire à l'arrachée ne fera pas oublier la prestation de certains joueurs. Depuis l'annonce de sa prolongation de contrat, Marco Verratti évolue à un niveau très moyen. Une tendance qui s'est encore confirmée face à Lille, lui qui a notamment causé un penalty pour Lille. Pas de quoi échapper à certains observateurs, qui ont du mal à trouver des excuses au champion d'Europe italien du Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas d'Elton Mokolo.

Verratti, un niveau de jeu insuffisant

Dieu sait que je l’aime. Mais Marco Verratti se fout littéralement de notre gueule depuis la Coupe du Monde.



Et je parle pas que du penalty qui peut se siffler ou ne pas se siffler. Oui c’est limite mais il se met dans les conditions pour que ça se siffle. — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) February 19, 2023

Sur son compte Twitter, le consultant a été l'auteur d'un post à charge à l'encontre de Verratti. « Verratti on lui a offert une prolongation de contrat depuis il pond des performances qui frisent le ridicule par rapport au niveau attendu, quand il est sur le terrain. Le board du PSG doit apprécier le retour sur investissement. Il participe au manque d’exigence qui nuit au PSG, il a pas fait la CDM, devrait être un taulier sur le début d’année où le calendrier est exigent au lieu de ça il est à la ramasse avec un physique qui lui permet pas d’enchaîner 3 matchs de haut niveau de suite », a notamment pesté Elton Mokolo, qui souhaiterait voir un Verratti beaucoup plus régulier à plus de 30 ans maintenant. L'Italien va devoir répondre aux critiques dans les prochaines semaines et quoi de mieux qu'un Classique de Ligue 1 face à l'OM et un match de Ligue des champions contre le Bayern Munich pour le faire ?