PSG : Verratti proposé au Real, Pérez répond non merci

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Contrairement à l’été dernier, Marco Verratti ne réclame pas de bon de sortie au Paris Saint-Germain. Pourtant, son nom circule toujours dans les rumeurs mercato.

Cette fois, on ne parle pas du FC Barcelone mais plutôt du Real Madrid où d’autres cadres sont toujours annoncés sur le départ après Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur de la Coupe du monde 2018 Luka Modric serait effectivement partant, tout comme Toni Kroos qui dispose d’une proposition de Manchester United. Conscient que la Maison Blanche doit assurer ses arrières, le capitaine Sergio Ramos aurait donc suggéré le nom de Verratti à Florentino Pérez, croit savoir Don Balon.

Mais visiblement, le président du Real n’est pas emballé par cette idée. Le dirigeant, qui pense pouvoir conserver ses titulaires Modric et Kroos, estime que l’Italien n’est pas une priorité pour son recrutement estival. Et préfère mettre son temps et son argent sur le successeur de CR7. D’autant que la recherche de cet attaquant de classe mondiale se complique avec le refus du PSG concernant Neymar et Kylian Mbappé.