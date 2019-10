PSG : Verratti prolonge jusqu'en 2024, Leonardo et Al-Khelaifi respirent

Dans : PSG, Ligue 1.

Marco Verratti a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, lui qui était arrivé au PSG en 2012.

Arrivé au Paris Saint-Germain le même jour qu’un certain Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti semble bien parti pour faire l’essentiel de sa carrière sous le maillot du club de la capitale. En effet, ce mercredi après-midi, RMC annonce qu’après des négociations qui ont duré des mois, le milieu de terrain italien du PSG a paraphé une prolongation jusqu’en juin 2024, soit trois ans de plus que le contrat actuel. Bien évidemment pour parvenir à un accord avec Marco Verratti, son agent, Mino Raiola, a négocié avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo une nouvelle augmentation de salaire, l’international transalpin n’en étant pas à sa première prolongation.

Du côté du Paris Saint-Germain, on se réjouit de cette prolongation car il est clair que Marco Verratti réalise un excellent début de saison et semble être un peu plus concentré sur le football et le PSG. Souvent critiqué pour son hygiène de vie, le milieu italien a compris qu'il fallait faire un gros effort de ce côté, et ses performances sportives se sont améliorées ces derniers mois grâce à cette attitude positive.