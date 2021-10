PSG : Verratti la star à temps partiel, Riolo se marre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Victime d’une blessure à la hanche gauche face à l’OM dimanche soir, Marco Verratti va manquer quatre semaines de compétition avec le PSG.

Suspendu contre Lille ce vendredi, l’international italien va donc manquer le déplacement capital du Paris SG sur la pelouse de Leipzig la semaine prochaine en Ligue des Champions, ainsi que les autres échéances du club de la capitale durant le mois de novembre. Un coup dur pour Mauricio Pochettino, qui cherche encore la formule gagnante au milieu de terrain et qui avait trouvé le rôle adéquat de Marco Verratti dans les gros matchs de Ligue des Champions en plaçant l’Italien en sentinelle devant la défense. Contre Lille et Leipzig mais également face à Bordeaux et Nantes (au minimum), le coach du PSG devra donc composer sans le natif de Pescara.

Marco Verratti absent la moitié du temps depuis son arrivée au PSG



En l'espace de neuf saisons et demie, Marco Verratti a joué un peu plus de 50 % des minutes possibles avec le PSG sur la période https://t.co/wS2ygWFI8u pic.twitter.com/spxrMH5gho — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 28, 2021

Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui est malheureusement habitué aux absences longues durées de son international transalpin. Et pour cause, dans un dossier complet publié en cette fin de semaine, le journal L’Equipe a fait le point sur les absences récurrentes de Marco Verratti depuis son arrivée au PSG en juillet 2012. Le quotidien national révèle qu’en neuf saisons et demie jouées au Paris Saint-Germain, le natif de Pescara a pris part à 67 % des matchs disputés par le club francilien. Epargné par les blessures entre 2012 et 2015, son pourcentage de participation aux matchs du PSG a ensuite chuté en 2015 avant de s’écrouler en 2019.

Marco Verratti, intermittent depuis 2016 au PSG

Dans le détail, la saison 2015-2016 marque un tournant dans l’histoire de Marco Verratti au Paris Saint-Germain puisque cette saison-là, le « Petit Hiboux » du Parc des Princes ne disputera que 33 % des minutes possibles durant la saison, son plus faible total en carrière. « L'international italien (48 sélections) se transforme en intermittent. En plein cœur de la pandémie, le milieu né et formé à Pescara (1,65 m) a même été testé deux fois positif au Covid. Depuis sa seconde opération en mai 2018, le nombre de minutes jouées par Marco Verratti a ainsi chuté » regrette le quotidien national, ont les chiffres sur les absences à répétition du milieu de terrain du PSG sont implacables.

La carrière de Marco Verratti. pic.twitter.com/660cwDYuoo — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 27, 2021

Des chiffres qui ont bien sûr fait réagir Daniel Riolo. Le consultant de RMC est souvent catalogué comme le détracteur n°1 de l’international italien en raison de ses critiques souvent très véhémentes dans l’After Foot. Mais tous ces reproches sont fondés selon le journaliste, qui s’est fendu d’un tweet provocateur en réaction à l’article de L’Equipe sur les absences à répétition de Marco Verratti. « Merde ça va encore être de ma faute pffffff » a réagi Daniel Riolo, dont les provocations au sujet du milieu du PSG agacent chez certains fervents supporters de Marco Verratti. Petit florilège des réponses des internautes au consultant de RMC…

Les supporters défendent Verratti face à Riolo

« Tu critiques juste ses blessures et son hygiène de vie ou tu réduis totalement ses performances footballistiques en le faisant passer pour un joueur quelconque ? Il est fragile et c'est problématique ça tout le monde le sait », « C'est le problème de notre monde : le génial Verratti trop souvent absent et l'immonde Riolo toujours trop présent », « Le mec est tellement sur le dos de Marco, que 4 minutes après le post de l’équipe, il rebondit dessus alors qu’il est en direct à la radio… Va te faire soigner », « Je suis d’accord avec toi Daniel sur Verratti. Néanmoins le graphique de l’Equipe est à charge. Il prend en compte les fois où Verratti a été remplacé en cours de match par choix » ou encore « Mais c'est 50% de kiff quand même, je préfère voire Verratti un match sur deux qu'un Herrera titulaire à tous les matchs » ont répondu les internautes à un Daniel Riolo qui divise toujours autant dès lors qu’il charge la star du PSG.