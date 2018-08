PSG : Verratti et Kurzawa toujours hors du groupe

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Pourtant absents de la Coupe du monde, pour des raisons différentes, Marco Verratti et Layvin Kurzawa sont à la peine en ce début de saison. Les deux joueurs sont toujours blessés, et ne donnent pas signe d’un retour imminent, et ils sont donc absents pour la réception d’Angers ce samedi. En revanche, Edinson Cavani fait son grand retour.

Le groupe :

Gardiens : Buffon, Areola

Défenseurs : Marquinhos, Meunier, N'Soki, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe

Milieux de terrain : Draxler, Diarra, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Diaby

Attaquants : Di Maria, Neymar, Cavani, Mbappé