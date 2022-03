PSG : Verratti est au fond du trou, il sort du silence

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Battus (0-1) par la Macédoine du Nord ce jeudi, Marco Verratti et l'Italie ne disputeront pas la prochaine Coupe du Monde au Qatar, une catastrophe qui se reproduit quatre ans après. Le milieu de terrain du PSG a enfin livré sa première réaction sur les réseaux sociaux.

Il y avait le naufrage de San Siro lors du barrage face à la Suède en 2017, il y aura désormais le cataclysme de Palerme. Lors de son barrage face à la Macédoine du Nord, l'impensable s'est de nouveau produit avec une défaite (1-0) concédée à la 92e minute. Un scénario cruel qui a vu l'Italie, championne d'Europe en titre, tirer 34 fois au but contre 5 petits tirs pour la Macédoine du Nord. L'année 2022 s'avère être un carnage pour les deux internationaux italiens du Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma et Marco Verratti, qui ont déjà subi une énorme désillusion début mars à Santiago Bernabeu face au Real Madrid. Vainqueur du Mondial en 2006, la Squadra Azzura n'est ensuite plus jamais sortie des phases de poule d'une Coupe du Monde. L'Italie et le PSG sont-ils maudits ?

« La déception est grande »

Marco Verratti avait 21 ans à son dernier match de Coupe du monde.



Il en aura 33 au prochain Mondial (si l'Italie s'y qualifie). 😕 pic.twitter.com/w0cFWh8TjS — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2022

Il aura fallu près de deux jours à Marco Verratti pour digérer cette défaite cinglante. Ce samedi, l'Italien aux 49 caps avec la Squadra Azzura a posté un message sur son compte Instagram. « Lorsque vous gagnez, il est facile de remercier tout le monde. Je veux le faire aujourd'hui après une élimination qui nous prive de la compétition la plus belle et la plus excitante pour nous, joueurs, mais surtout pour tous les fans italiens du monde entier. Je voulais remercier tout le monde, le personnel, les joueurs et toutes les personnes qui travaillent avec passion et enthousiasme dans l'équipe nationale. Malheureusement, la vie et le football ne vont pas toujours de pair. Je ne pense pas que le meilleur moyen soit d’insulter tout le monde car chacun de nous a fait de son mieux. Surtout, laissez les plus jeunes tranquilles. Si vous voulez vraiment nous insulter, insultez les plus grands, car parfois on oublie que nous sommes des gens comme vous tous, des gens très normaux et qu’on trouve les plus grandes émotions dans les plus petites choses » a lancé le joueur parisien. Marco Verratti a déjà quitté la Nazionale pour rentrer sur Paris. D'après L'Équipe, le milieu de 29 ans est fatigué. Cette semaine, la Nazionale jouera un match amical à Konya pour du beurre face à la Turquie, éliminée de son côté par le Portugal.