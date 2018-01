PSG : Valence tente un gros coup double avec Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le PSG, qui a pour le moment vécu un mois de janvier calme sur le marché des transferts avec la seule arrivée libre de Lassana Diarra, pourrait connaître une dernière semaine beaucoup plus agitée.

En effet, des ventes sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’UEFA, et la venue de Diarra pour zéro euro démontre bien que Paris n’a pas forcément les mains libres pour recruter à sa guise cet hiver. Le départ d’un ou deux joueurs est nécessaire, et tout cela pourrait concerner le FC Valence. La presse espagnole a récemment confirmé les informations selon lesquelles Los Ché tentent de boucler l’opération Gonçalo Guedes dès les prochains jours, avec un prêt jusqu’à la fin de la saison, qui se transforme en achat obligatoire avant le 30 juin. Il s’agit de la date butoir avant laquelle le PSG doit présenter ses comptes sur la saison, ce qui est donc vital pour le club de la capitale.

Mais en plus de cela, Sky Sports révèle que Valence rêverait de compléter sa ligne d’attaque avec Lucas. En apprenant que le Betis Séville pourrait récupérer le Brésilien pour une somme bien loin des prétentions parisiennes de départ, le FC Valence s’est positionné sur ce dossier, et pourrait profiter de ses discussions actuelles avec le PSG pour passer à l’action. Une proposition à hauteur de 26 ME pourrait être effectuée, et le média anglais estime que cela pourrait suffire pour convaincre le leader de la Ligue 1 pour dire adieu à l’ancien de Sao Paulo.