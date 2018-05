PSG : Valence arrête la partie de poker avec Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Très confiant sur le dossier du fair-play financier, le PSG ne compte faire aucune concession au sujet du prix de Gonçalo Guedes.

L’attaquant prêté par Paris à Valence plait énormément aux dirigeants espagnols, mais pas au point de monter jusqu’aux 50 ME demandés par le club de la capitale pour céder l’ancien du Benfica. Une véritable impasse qui commence à taper sur les nerfs des dirigeants de Valence, qui ne voient pas d’issues favorables se présenter alors que le marché des transferts va ouvrir ses portes. De son côté, le joueur a fait savoir qu’il espérait rester à Valence, mais que le PSG était décideur, et qu’il ferait le point après la Coupe du monde.

Raison pour laquelle le club espagnol, qualifié pour la Ligue des Champions, a changé son fusil d’épaule. Les pensionnaires de Mestalla lorgnent désormais sur Thorgan Hazard, le petit frère d’Eden, qui brille avec M’Gladbach en Bundesliga, affirme AS. Son prix serait beaucoup plus raisonnable (entre 20 et 30 ME) et pourrait permettre à Valence de trouver enfin son joueur offensif pour la saison prochaine. Et tant pis pour Guedes et le PSG, même si le champion de France ne se fait pour l’heure pas de souci, persuadé qu’un club va mettre les 50 ME demandés pour récupérer l’attaquant portugais.