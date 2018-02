PSG : Vaincre ou mourir, Hervé Mathoux résume Real-PSG !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si Canal+ ne diffusera aucun des deux matches entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, BeInSports ayant le premier choix, la chaîne cryptée est entièrement focalisée sur le premier des deux affrontements entre les Merengue et le PSG. Sur Canal+ Sport, Hervé Mathoux a évoqué ce choc entre deux monstres continentaux. Et pour le présentateur du CFC, il est évident que si le Real Madrid et Zinedine Zidane jouent très gros face au Paris SG, l'enjeu est tout aussi monstrueux pour le club de la capitale. Selon Hervé Mathoux, la saison du PSG va se jouer sur ce tour.

« J’entends parfois dire que le Real Madrid joue toute sa saison sur cette confrontation. Mais moi je pense que la pression, elle est plutôt sur le PSG. Elle est beaucoup plus forte sur le PSG que sur le Real Madrid. Les Madrilènes sont doubles vainqueurs en titre de la Ligue des Champions. Imaginons qu’il se fasse éliminer , c’est déjà arrivée à Chelsea, au Bayern Munich. Tous les gros clubs ont déjà été éliminés prématurément, ça ne va pas remettre en cause l’institution Real. Pour le PSG, ce n’est même pas un problème de huitième ou de quart de finale. Le problème c’est de savoir si Paris est capable d’éliminer une équipe du top 4 européen. La pression, elle est énorme pour Paris. Emery s’il se fait éliminer, c’est sûr qu’il ne sera plus là. Pour tous les joueurs qui ont été recrutés par Leonardo, qui sont là depuis longtemps et qui ont vécu tous les échecs successifs, c’est pareil. La question, c’est est ce que tu peux gagner la Ligue des Champions avec Thiago Silva et Marco Verratti. Si cela ne marche pas, la pression sera sur le PSG. Pour finir, si Paris est éliminé sa saison est terminée, même s’il sera champion et qu’il y aura encore les deux coupes nationales », prévient Hervé Mathoux, qui colle donc une pression maximale sur le Paris Saint-Germain à 24h du premier des deux rendez-vous.