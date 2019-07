PSG : Va-t-il falloir refloquer les maillots Mbappé avec le 9,5 ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Plutôt très bon lors des deux premiers matches de préparation du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été plus discret samedi face à l'Inter, mais difficile de lui en vouloir, le club de la capitale s'étant tapé un très longtemps voyage pour venir de Paris, puis un nouveau trajet pour rejoindre Macao. Mais c'est plutôt sur le plan tactique que l'on se pose des questions sur la manière dont Thomas Tuchel va devoir utiliser l'attaquant français cette saison avec le PSG. Pour Ludovic Obraniak, il n'y a finalement pas de débat à avoir.

Sur RMC, le consultant et ancien joueur ne voit qu'une seule solution. « Kylian Mbappé a le profil adéquat pour jouer en 4-4-2 avec Cavani à ses côtés, il l’a déjà fait. Est-ce qu’il est capable de jouer tout seul devant, c’est une autre question. Moi je le préfère à 2 comme à Monaco. On a vu certaines limites lorsqu’il a du porter seul la responsabilité de mener l’attaque du Paris Saint-Germain lors de la campagne de Ligue des champions et des matches décisifs où il n’a pas été forcément à son avantage. Sur le côté, il est très performant, mais il est amené à entrer dans l’axe, mais avec Cavani dans ce rôle de 9 et de pivot, Mbappé sera le numéro 9 bis, presque le numéro 10, il aura plus de liberté d’action et cela lui correspond tout à fait », fait remarquer Ludovic Obraniak, qui est très positif pour Kylian Mbappé.