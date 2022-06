PSG : Une vente à 12 ME bouclée, le mercato est lancé !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devra faire des ventes cet été pour équilibrer ses comptes. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, Alphonse Areola est sur le point de trouver un point de chute.

La direction du PSG va devoir faire preuve d'intelligence et de persuasion cet été sur le marché des transferts. En plus de toutes les arrivées qui vont être annoncées, le club de la capitale va également devoir vendre ses indésirables. Et ils sont peu nombreux à vouloir quitter le navire. Il faut dire que les salaires donnés ne jouent pas en la faveur du PSG. Pour autant, quelques bonnes nouvelles devraient prochainement avoir lieu pour les champions de France. Arnaud Kalimuendo est sur le départ, idem pour Alphonse Areola. Le portier champion du monde, prêté ces dernières années, est encore en contrat avec le PSG jusqu'en 2023. Mais il semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied dans le club dans lequel il était prêté la saison passée : West Ham.

Une très belle opération pour le PSG en perspective

Areola proche d'être définitivement à West Ham



Alphonse Aréola, gardien français de 29 ans prêté par le PSG à West Ham, est proche de signer définitivement aux Hammers, selon le journaliste Fabrizio Romano. pic.twitter.com/3GaXVmNNZg — FM (@GM_PARTAGE_TURF) June 25, 2022

Selon les informations de Fabrizio Romano, West Ham est en train de conclure un accord avec le PSG pour Alphonse Areola. Toutes les parties sont désormais d'accord et le transfert sera annoncé la semaine prochaine. Un départ qui devrait rapporter au PSG un montant d'environ 12 millions d'euros, soit le montant de l'option d'achat fixée. Une très belle affaire pour Luis Campos et son équipe. Un Luis Campos qui finit de son côté les négociations pour la venue de Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino. L'entraineur argentin ne compte cependant faire aucun cadeau au club champion de France, ni ses adjoints d'ailleurs. Un montant de 15 millions d'euros est demandé pour partir. Avant cela, les dossiers concernant les arrivées semblent bloqués. Pour rappel, Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (Lille) ou encore Milan Skriniar (Inter) sont annoncés très proches du Paris Saint-Germain. Tout pourrait se décanter la semaine prochaine selon les dernières informations de la presse mercato.