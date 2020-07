PSG : Une très mauvaise nouvelle dans le staff de Tuchel ?

Dans : PSG.

Sauf catastrophe industrielle, le PSG ne devrait pas changer d’entraineur cet été.

Thomas Tuchel a encore un an de contrat et est solidement soutenu par sa direction, grâce notamment à une belle cote auprès de l’Emir du Qatar, ce qui aide forcément. Mais qu’en est-il de son staff technique ? Il y a déjà eu du changement en ce qui concerne le secteur médical ces dernières semaines, mais au niveau de la garde rapprochée de l’entraineur allemand, personne ne sera mis sur le côté. Mais un départ est néanmoins envisageable. En effet, Bild révèle ce dimanche que Zsolt Löw est courtisé par Hoffenheim. Adjoint de Tuchel, le technicien pourrait se voir proposer le poste d’entraineur principal au sein du club de Bundesliga. Forcément, celui qui a connu Hoffenheim en tant que joueur entre 2006 et 2009 n’est pas insensible a cette perspective, même si aucune offre ne lui a pour le moment été formellement effectuée.

Cela pourrait venir, et poser donc un problème de taille pour le PSG, avec qui il est sous contrat, comme pour Tuchel, jusqu’en juin 2021. Surtout quand on se souvient que le Paris SG avait du faire un gros effort lors de l’été 2018 pour faire venir le technicien hongrois, que Leipzig ne voulait pas libérer. Très côté, Löw avait du faire l’objet d’une transaction chiffrée, dont le montant n’avait pas été révélé officiellement, mais approcherait 1 ME au minimum. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi suivra de près les tractations possibles entre l’adjoint de Tuchel et Hoffenheim si jamais cela devait passer au concret, et que le PSG, qui pourra difficilement s’opposer à la promotion d’un entraineur adjoint au poste de coach principal d’une équipe de Bundesliga, ne se laissera pas non plus faire en ce qui concerne l’indemnité de son « transfert ».