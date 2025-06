PSG ‍: Une star marseillaise vote pour Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la bataille à distance pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a reçu le soutien d'un consultant star de Canal+. L'attaquant français du PSG appréciera ce coup de pouce.

C'est le 22 septembre qu'aura au théâtre du Châtelet, à Paris, la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2025. Et d'ici là, les supporters d'Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal, et dans une moindre mesure ceux de Kylian Mbappé, s'affrontent sur les réseaux sociaux. Chaque camp relaie les propos des joueurs, anciens joueurs, consultants et stars en faveur de l'un ou de l'autre. Natif de Marseille, et ancien footballeur de l'OM, Samir Nasri a suivi toute la Ligue des champions pour le compte de Canal+, dont il est devenu l'un des consultants vedettes au même titre que David Ginola. Au moment de confier son candidat favori au Ballon d'Or, Samir Nasri a fait une réponse de Normand, même s'il a reconnu que l'attaquant du Paris Saint-Germain méritait ce trophée sur cette saison.

Nasri a choisi pour le Ballon d'Or 2025

Bertrand Latour et Samir Nasri, ça chambre à mort sur Canal+ https://t.co/8u1y09AwI5 — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2025

Prenant le risque de contrarier les supporters de l'Olympique de Marseille, qui digèrent toujours mal la victoire du PSG face à l'Inter en Ligue des champions, Samir Nasri admet que s'il devait voter pour le Ballon d'Or, alors sa voix irait à Ousmane Dembélé. Se confiant au média espagnol Diario en marge de la finale de la Kings World Cup, qui se déroule dans la capitale, l'ancien Marseillais a révélé son choix. « À qui je donnerai le Ballon d’Or cette année entre Yamal et Dembélé (sourire) ? Dembélé, parce que je suis Français d’abord, et puis parce qu’il a fait une grande saison. Il a tout gagné avec le PSG. Je pense qu’en termes de talent, je préfère Lamine Yamal, mais en termes de saison, je le donnerais à Dembélé », a reconnu le consultant de Canal+.