PSG ‍: Une star japonaise arrive à Paris

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain est désormais tourné vers sa finale de Ligue des champions ce samedi 31 mai face à l’Inter Milan du côté de Munich. Mais sur le mercato, le club de la capitale n’en reste pas moins attentif. Un Japonais est dans le viseur.

En quête d’une doublure au poste de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain a trouvé sa cible. Le club de la capitale s’est tourné vers la Suède et le club de Djurgårdens pour Keita Kosugi. La politique de Luis Campos est de chercher des jeunes joueurs avec une certaine marge de progression. Et dans le football moderne, le nouvel eldorado se nomme la Scandinavie. Selon le média nippon Sponichi Soccer, des premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et le club suédois, demi-finaliste de Conference League cette saison.

Keita Kosugi, Luis Enrique compatible ?

🇫🇷 | Selon Sponichi 🗞️, le Paris Saint-Germain 🇫🇷, Champion 🏆 de Ligue 1, souhaite recruter l'Arrière Gauche international Japonais U-20 🇯🇵 Keita Kosugi (2006) qui évolue au Djurgårdens IF 🇸🇪 en Allsvenskan.



• Le Celtic FC 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 en Scottish Premiership, et l'Atalanta Bergame 🇮🇹… pic.twitter.com/SiOKGbqBDO — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) May 28, 2025

Jeune joueur de 19 ans, Keita Kosugi s’est démarqué par ses prestations cette saison. Le néo international U20 japonais évolue au poste d’arrière gauche au sein de la formation suédoise. Avec 29 apparitions cette saison, le jeune Keita Kosugi a vécu une saison pleine avec son club, mais surtout une belle campagne de Conference League. Djurgårdens s’est hissé dans le dernier carré de la compétition avant de se faire sortir par Chelsea. Par ailleurs, le Japonais s’est même illustré comme latéral droit lors du match retour face aux Blues, montrant sa capacité à jouer plusieurs postes.

Toujours selon Sponichi Soccer, le PSG n’est pas le seul club sur le dossier. Le média japonais confirme que l’Atalanta et le Celtic Glasgow sont intéressés par le joueur. Le club de la capitale a entamé des premières discussions avec le club suédois, mais rien de concret n’est encore signé à l’heure actuelle. Selon Transfermarkt le joueur est évalué à deux millions d’euros.