PSG ‍: Une star a triché

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver dernier, le PSG avait flairé le bon coup en recrutant Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien s'est très vite adapté, marquant même un but en finale de la Ligue des champions face à l'Inter samedi soir à Munich.

Le Paris Saint-Germain a décroché la première Ligue des champions de son histoire samedi à Munich après avoir balayé l'Inter. Les hommes de Luis Enrique auront vécu la finale parfaite, ponctuée par 5 buts, dont un de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien aura fait quelques prouesses depuis son arrivée l'hiver dernier au PSG. L'ancien du Napoli avait une grande envie de bien faire, surtout qu'il avait la pleine confiance de sa direction et de Luis Enrique. Ce n'était pas forcément le cas lorsqu'il évoluait sous les ordres de Rudi Garcia à Naples. Une image a particulièrement frappé lors de PSG-Inter, c'est le retour défensif du Géorgien sur Denzel Dumfries alors que Paris menait largement. Mais pour Johann Crochet, Kvaratskhelia n'a pas toujours été comme cela.

Kvaratskhelia, ce n'est qu'un leurre ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué concernant l'attitude du Géorgien : « C'était un contexte différent et il n'était pas content. Très bien, mais j'ai vu Rudi Garcia lui demander pendant 6 mois de défendre, il ne voulait pas le faire. Quand il était remplacé parce qu'il ne défendait pas, il envoyait paître son entraineur. Le voir un an après défendre comme un mort de faim alors que tu mènes 4-0... Ca fait un peu sourire ». Toujours est-il que depuis son arrivée à Paris, Kvaratskhelia est l'un des joueurs qui fait le plus d'efforts, notamment défensifs. Le natif de Tbilissi a déjà réalisé un de ses rêves et a très vite compris comment s'adapter aux consignes tactiques de Luis Enrique. Les bienfaits d'un transfert qui ont changé le visage de ce joueur qui ne faisait pas forcément ce genre d'efforts du côté de Naples, malgré son indéniable talent.