PSG : Une signature en attente pour Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Loin d’avoir terminé son recrutement, le Paris Saint-Germain envisage de renforcer son secteur offensif. Le milieu de la Lazio Rome Joaquin Correa était pressenti, mais le directeur sportif Leonardo aurait interrompu le deal pour se concentrer sur un attaquant de classe mondiale.

Après les signatures de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a déjà frappé un sacré coup sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale en veut plus. Outre la possible venue d’un latéral gauche en cas de départ de Layvin Kurzawa, le directeur sportif Leonardo garde un œil sur les milieux français Paul Pogba et Eduardo Camavinga, à un an de la fin de leurs contrats respectifs à Manchester United et au Stade Rennais. Mais surtout, le dirigeant brésilien tente d’attirer un renfort offensif comme Joaquin Correa. Un échange entre le milieu de la Lazio Rome et Pablo Sarabia était même bouclé selon le journaliste de Sportitalia Gianluigi Longari. Mais Leonardo aurait tout interrompu pour une star.

Leonardo a mis Correa en attente

« Le PSG était très proche de recruter Correa mais la semaine dernière, jeudi ou vendredi, Leonardo a dit à l'entourage de Correa qu'ils devaient attendre parce que le PSG avait une très grande chance d'attirer un top attaquant. On n'a pas pu confirmer cela mais on pense que c'est Cristiano Ronaldo, a révélé le spécialiste mercato dans The Italian Football Podcast. Correa veut partir, il est déterminé à quitter la Lazio. Les contacts avec Arsenal ne sont pas si avancés mais la Lazio et le PSG ont déjà un accord à 18 millions d'euros plus Sarabia pour Correa. Le PSG est le principal prétendant pour lui mais les discussions sont interrompues à cause de Leonardo. » Le clan argentin n’a pas dû apprécier ce revirement de situation.