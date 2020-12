PSG : Une sale attaque contre Mitchel Bakker

Dans : PSG.

Contrairement aux saisons précédentes, le PSG n’a pas tué la concurrence au classement de Ligue 1 à la mi-saison.

Toujours en course pour le titre, le club de la capitale perd régulièrement des points, et sera forcément attendu contre Lille ce dimanche pour le grand choc. Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette fragilité, avec notamment l’enchainement des deux saisons sans vraiment avoir le temps de respirer, et les sollicitations européennes, sans compter les matchs internationaux. Mais pour Dominique Sévèrac, c’est le niveau de l’effectif qui est insuffisant, et le journaliste du Parisien a décidé de s’en prendre à Mitchel Bakker, qui fait un début de saison trop faible à ses yeux. Pourtant, cela ne l’empêche pas d’être devant Layvin Kurzawa aux yeux de Thomas Tuchel. Une véritable hérésie selon Sévérac.

« Sorti de Navas, Marquinhos, Mbappé, Neymar, Di Maria, le PSG a-t-il des joueurs de classe mondiale ? Non. Bakker, c’est le joueur le plus utilisé cette saison. Il est nul. Il n’a pas le niveau du PSG. il y a un déclassement du PSG dans le sens où il perd les grands matches. Ils en ont perdu deux en Ligue des champions contre Manchester United et Leipzig, ils ont perdu contre Marseille, Monaco et Lyon, qui sont des noms du Championnat », a prévenu l’intervenant de L’Equipe du Soir, pour qui le PSG n’a tout simplement pas l’effectif suffisant pour être au plus haut niveau européen. Visiblement, les pertes de Cavani et de Thiago Silva ont coûté cher au standing du PSG pour Dominique Séverac.