PSG. : Une Russe de 17 ans fait un selfie légendaire à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement dans la capitale, une jeune golfeuse russe de 17 ans séjournait dans le même hôtel que les joueurs du PSG avant le match contre l'OM. Et elle a fait le selfie de l'année dans l'ascenseur.

Marta Silchenko se souviendra longtemps de son séjour dans la capitale, puisqu'avant d'allant disputer le tournoi de golf dans laquelle elle était engagée, elle s'est retrouvée dans un ascenseur avec quelques-uns des meilleurs footballeurs de la planète. En effet, la jeune Russe était dans l'établissement où le PSG a l'habitude de faire ses regroupements avant le match au Parc des Princes. Avant d'affronter l'Olympique de Marseille, Mauricio Pochettino et ses joueurs étaient donc dans cet hôtel, et c'est là que Marta Silchenko a réalisé un selfie assez incroyable et pas du tout posé. Sur cette photo, diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou bien encore Marquinhos. « Journée tranquille au gymnase aujourd'hui. J'ai croisé les meilleurs footballeurs du monde dans l'ascenseur », a sobrement commenté la golfeuse, dont le selfie a déjà fait le tour de la planète.