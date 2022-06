PSG : Une remarque de Paredes, Lionel Messi furieux !

Dans : PSG.

Coéquipiers au Paris Saint-Germain et en sélection argentine, Lionel Messi et Leandro Paredes n’ont pas toujours été en bons termes. C’était chaud entre les deux compatriotes l’année dernière, après un match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et les Parisiens au Camp Nou.

Peu convaincant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes reste un joueur pénible à affronter. Le milieu de terrain est presque aussi bavard que son coéquipier Marco Verratti sur le terrain. Mais contrairement à l’Italien, qui conteste inlassablement les décisions des arbitres, l’ancien métronome du Zénith Saint-Pétersbourg prend un malin plaisir à provoquer ses adversaires. Ce que Lionel Messi pourra facilement confirmer.

Avant de devenir son partenaire l’été dernier, l’ex-capitaine du FC Barcelone avait croisé la route de Leandro Paredes lors d’un huitième de finale aller de Ligue des Champions au Camp Nou (1-4 pour les PSG). Une rencontre durant laquelle le Blaugrana avait perdu son calme à cause d’une phrase prononcée par son compatriote. « Il s’est mis en colère, parce que j’avais fait une remarque à mes coéquipiers, il m’a entendu, et il s’est enflammé, a raconté Leandro Paredes dans le programme Caja Negra. C’était chaud. Il m’a gueulé dessus. »

Messi a vite tourné la page

« Il voulait me tuer et moi je voulais rentrer chez moi, a poursuivi le milieu de terrain, qui avait ensuite retrouvé Lionel Messi en Argentine. Puis je l’ai vu en équipe nationale et il a fait comme si de rien n’était. Il m’a montré qui il était en tant que personne. La relation a continué comme elle était de base. Maintenant, quand le sujet revient, on en parle et on en rigole, mais c’était vraiment chaud. Il voulait me tuer. » On ignore ce que Leandro Paredes a pu dire pour provoquer la colère de la Pulga. Mais ce n’était sûrement pas un compliment envers le Barça…