PSG : Une recrue surprise arrive, ça va tout changer !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien annoncer pas mal de recrues cet été. Luis Campos est déjà au travail et se démène pour renforcer l'effectif francilien.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au PSG en tant que conseiller sportif, beaucoup de noms sont associés au club de la capitale. Le Portugais est tout proche de finaliser l'arrivée de Christophe Galtier comme entraineur à la place de Mauricio Pochettino. Au niveau des joueurs, on annonce également les venues imminentes de Vitinha (FC Porto), de Renato Sanches (Lille) ou encore de Milan Skriniar (Inter). Car le but du PSG lors de ce mercato sera bien de révolutionner son groupe de joueurs. Un loft pourrait même être mis en place selon les informations d'Abdellah Boulma pour inciter à faire partir les indésirables. Et au PSG peut-être plus qu'ailleurs, il y a toujours des surprises possibles lors des périodes de mercato. Selon le journaliste Santi Aouna, un joueur surprise est bien parti pour rejoindre la défense du PSG.

Une défense totalement remodelée au PSG ?

Et quand vous verrez la possible future recrue du PSG en défense (en plus de Skriniar), vous comprendrez encore plus pourquoi ils veulent instaurer une défense à 3. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 26, 2022

Comme l'ont indiqué certains médias ces derniers jours, Christophe Galtier se penche déjà sur son équipe et sur le meilleur système à mettre en place pour optimiser son efficacité. L'un des systèmes retenus est un système avec trois défenseurs. D'après Santi Aouna, en plus de Milan Skriniar, un autre défenseur est en approche au PSG. C'est en tout cas ce qu'il a indiqué sur Twitter en répondant à un internaute qui se demandait dans quel système Galtier comptait jouer au PSG. « Et quand vous verrez la possible future recrue du PSG en défense (en plus de Skriniar), vous comprendrez encore plus pourquoi ils veulent instaurer une défense à 3 », a notamment indiqué Santi Aouna. Il n'en fallait pas plus pour déchainer certains supporters du Paris Saint-Germain sur le réseau social à l'oiseau bleu, qui ont mené leur enquête. Parmi les noms sortis : Nordi Mukiele (Leipzig), Evan Ndicka (Francfort) ou encore Sven Botman (LOSC). Encore un peu de patience pour les fans du PSG avant que les premières recrues ne débarquent officiellement dans la capitale. Avant cela, le club va devoir finaliser le départ de Mauricio Pochettino. Un départ qui devrait coûter près de 15 millions d'euros aux champions de France.