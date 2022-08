PSG : Une recrue s'impatiente, Galtier intervient !

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier, le PSG évolue quasiment systématiquement avec le même onze de départ. Forcément, les recrues commencent à demander plus de temps de jeu, comme Hugo Ekitike.

C'était l'une des surprises du mercato parisien. Hugo Ekitike, attaquant du Stade de Reims qui avait bluffé toute la Ligue 1 l'année dernière, a réalisé son rêve en signant au PSG cet été. Le jeune joueur de 20 ans joue désormais avec ses idoles Messi, Neymar ou encore Mbappé. Mais cela a également un effet néfaste puisque les trois stars monopolisent le temps de jeu des attaquants parisien. Depuis son arrivée à Paris, le franco-camerounais n'a disputé que 2 matchs, où il n'a même pas été titulaire. Récemment, plusieurs rumeurs laissaient entendre que l'international Français avec les moins de 20 ans commençait à s'impatienter sur sa condition au PSG. Une information démentie immédiatement en conférence de presse par Christophe Galtier.

Ekitike va bientôt avoir sa chance

« C’est bon signe que Hugo ait des fourmis. Il ne montre pas de signe d’agacement, mais une réelle envie de plus jouer. C’est un joueur sur lequel le club a investi beaucoup d’argent. Il va avoir du temps de jeu avec l’enchaînement des matchs, c’est une évidence », a déclaré le technicien français avant la cinquième journée de Ligue 1 face à Toulouse. Jusqu'à l'ouverture de la Coupe du monde, les clubs vont jouer tous les trois jours entre la Coupe d'Europe et le championnat national. C'est le cas du PSG qui devra forcément effectuer un turnover pour laisser au repos ses titulaires. Les remplaçants auront alors l'occasion de se montrer pour tenter de bouleverser la hiérarchie. Avec la blessure de Pablo Sarabia et le premier match de Ligue des Champions contre la Juventus dans une semaine, Hugo Ekitike pourrait connaître sa première titularisation avec Paris contre le TFC. À moins que ce soit le 3 septembre contre Nantes, lors de la 6e journée de Ligue 1.