PSG : Une offre XXL et folle pour cet attaquant de Premier League !

De l'autre côté de la Manche, les tabloïds n'ont pas mis longtemps à trouver un point de chute à Wilfried Zaha, l'attaquant international ivoirien de Crystal Palace qui a annoncé officiellement qu'il souhaitait quitter le club londonien dès le prochain mercato. Pour justifier cette décision, l'attaquant de 26 ans a expliqué qu'il voulait impérativement jouer la Ligue des champions et que cela passait inévitablement par un transfert rapide. Et ce dimanche, le Sunday Express affirme que deux clubs sont déjà prêts à bondir, à savoir Tottenham et le Paris Saint-Germain. Et du côté des Spurs, on serait déjà presque au bord de l'abandon compte tenu de la venue du PSG dans ce dossier.

Le tabloïd précise que le Paris SG serait prêt à offrir 75ME à Crystal Palace pour faire signer Wilfried Zaha, lequel est encore lié quatre saisons avec les Eagles. Une offre qui semble totalement folle pour l'attaquant international ivoirien dont la valeur est estimée à 35ME, ce qui est déjà une belle plus-value puisque Zaha avait rejoint Crystal Palace en provenance de Manchester United au mercato d'hiver 2015 pour 3,80ME. De quoi tout de même rester dubitatif sur cette venue possible de Zaha, le fair-play financier n'autorisant pas toutes les folies aux dirigeants parisiens.