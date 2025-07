PSG ‍: Une offre folle arrive pour Nuno Mendes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eblouissant au PSG cette saison, Nuno Mendes s’impose comme le meilleur joueur au monde à son poste. De quoi susciter l’intérêt des plus grands clubs européens et notamment du Real Madrid.

La saison du Paris Saint-Germain a marqué les esprits en Europe avec un succès mérité en Ligue des Champions et une campagne pour l’instant impeccable à la Coupe du monde des clubs. Plusieurs joueurs ont réalisé une saison remarquable, de Dembélé à Vitinha en passant par Hakimi. En défense, les prestations de Nuno Mendes ne sont pas non plus passées inaperçues. La preuve, malgré une prolongation au PSG jusqu’en 2029, l’international portugais reste très convoité sur le marché des transferts. A la recherche d’un piston gauche de haut-niveau, le Real Madrid rêve secrètement de faire venir l’ancien joueur du Sporting Portugal.

Selon les informations du site Strikers Futbol en Espagne, Xabi Alonso considère Nuno Mendes comme le joueur ultime dans ce rôle et rêve de le faire venir dans la Casa Blanca. Le média ajoute que le Real Madrid prépare son offensive pour convaincre le Paris Saint-Germain de lui vendre Nuno Mendes avec « une offre exorbitante » qui pourrait convaincre le club parisien. Le média ajoute toutefois que le Real Madrid a conscience de la difficulté de la tâche, et sait à quel point il sera délicat de convaincre le PSG de lui lâcher un tel joueur.

Une offre « exorbitante » du Real pour Nuno Mendes ?

D’autant que Luis Enrique compte toujours sur le Portugais pour la saison prochaine, et que le latéral gauche de 23 ans ne semble plus avoie d’envies de départ depuis la prolongation de son contrat. Le Real Madrid part donc de très loin dans ce dossier, d’autant que le club merengue a déjà lourdement investi sur le marché des transferts en s’offrant Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Franco Mastantuono. Du côté parisien, on reste confiant à l’idée de conserver tous les joueurs majeurs de l’effectif et Nuno Mendes en fait évidemment partie. Cet été, le PSG cherchera davantage à recruter une doublure au natif de Lisbonne, plutôt que de lui trouver un successeur.