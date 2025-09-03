Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En recrutant l'international ukrainien Illya Zabarnyi cet été, le Paris Saint-Germain a forcé une cohabitation avec le Russe Matvey Safonov au sein de son effectif. Ce dernier a d'ailleurs pris la parole à propos de leur relation professionnelle.

Cet été, le Paris Saint-Germain avait grandement besoin de recruter un défenseur central pour apporter de la profondeur à ce poste. Luis Enrique était donc logiquement ravi de voir débarquer Illya Zabarnyi, un joueur au physique imposant et doté d'une bonne technique balle au pied, conditions indispensables pour faire partie du groupe de l'Espagnol. Son arrivée a toutefois posé quelques problématiques. D'origine ukrainienne, l'ex-défenseur de Bournemouth affiche régulièrement son soutien envers son pays envahi par la Russie depuis plus de trois ans. Un état de fait qui entre de fait en opposition avec la présence de Matvey Safonov comme l’a d’ailleurs souligné ce mercredi le Mundo Deportivo, qui parle d’une « guerre totale » dans le vestiaire du PSG en raison de ce conflit qui oppose les pays des deux joueurs parisiens.

Safonov sort du silence

« Si vous êtes supporter du PSG et de gauche.... » : Pierre Ménès se lance https://t.co/7aK9FG2ICt — Foot01.com (@Foot01_com) September 3, 2025

Invité par les médias russes à commenter sa cohabitation avec Illya Zabarnyi, Matvey Safonov a lâché un bref : « Je ne le ferai pas », sans doute attentif à la portée que pourraient avoir ses propos, en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Une sortie très brève qui contraste avec la prise de parole du défenseur central ukrainien quelques jours plus tôt. Ce dernier avait fait comprendre qu'il n'aurait pas de relation particulière avec lui. « Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l'entraînement et je remplirai mes obligations envers le club », avait expliqué Zabarnyi.

En tout cas, Matvey Safonov semble ne pas avoir l'intention de quitter si facilement le Paris Saint-Germain. S'il était question de rumeurs indiquant que l'Ukrainien ne signerait qu'à la condition que le Russe s'en aille, l'intéressé a pris le temps de répondre aux spéculations l'envoyant notamment à Galatasaray. « D’où vient cette information ? De quelles sources ? Je n’ai rien commenté, et le club non plus », lit-on. Le PSG va devoir gérer cet épineux cas tout au long de la saison.