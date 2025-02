PSG ‍: Un prodige arrive, c'est un coup de génie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Si pendant longtemps le PSG a eu l'accent sud-américain, c'est désormais au Portugal que Paris fait ses emplettes. Le club de la capitale pourrait s'offrir un nouveau prodige de Porto.

L'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain n'est pas garanti, mais le conseiller portugais a bien l'intention de ne rien lâcher concernant ses objectifs. En accord avec Luis Enrique, Campos a déjà plusieurs dossiers sur son bureau pour l'été prochain, et parmi ces pistes, il y a Rodrigo Mora, la nouvelle pépite formée au FC Porto. Agé de 17 ans, le milieu offensif a connu toutes les sélections portugaises chez les jeunes, et il frappe déjà à la porte de la Seleção das quinas. Evoquant ce dossier, Luis Pinto Coelho, scout et chroniqueur portugais, confirme que le Paris Saint-Germain s'est déjà positionné et prépare une offre pour s'offrir Rodrigo Mora dès le prochain mercato. Le PSG devra être efficace, car en face le FC Porto n'a pas renoncé à prolonger son joueur pour ensuite pouvoir le vendre nettement plus cher.

O PSG está disposto a pagar, no próximo defeso, o valor da Cláusula, 45M€, por Rodrigo Mora. O FC Porto tentará a renovação, depois de Maio quando Mora completa 18 anos, e subir a cláusula para 70M€. — Luis Pinto Coelho (@LuisCoelho51) February 27, 2025

Sur X (anciennement Twitter), Luis Pinto Coelho explique pourquoi le Paris Saint-Germain veut frapper vite et fort afin d'échapper au plan de Porto. « Le PSG est prêt à payer, lors de la prochaine intersaison, la valeur de la clause libératoire de Rodrigo Mora, à savoir 45 millions d’euros. Le FC Porto va tenter de renouveler, après le mois de mai, lorsque Mora aura 18 ans, et d'augmenter cette clause à 70 millions d’euros », précise le spécialiste du marché portugais. Après Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos, les champions de France pourraient donc enchaîner avec un quatrième joueur portugais, le PSG n'ayant pas du tout à se plaindre du rendement sportif et surtout du comportement du trio arrivé ces dernières saisons en Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrigo Mora (@rodrigomora.10)

Cependant, CaughtOffside, qui confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo Mora, le club français ne serait pas le seul à s'intéresser au jeune milieu de terrain du FC Porto et plusieurs cadors européens sont attentifs à la situation de ce dernier, dont la clause libératoire à 45 millions d'euros est relativement raisonnable. Outre le PSG, Arsenal, Manchester United et Aston Villa pourraient se bouger dès l'ouverture du mercato d'été, afin que le prix du joueur ne passe pas de 45 à 70 millions d'euros.